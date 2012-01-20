Затримали вбивцю продавчині магазину у Тиврові

4 січня в смт. Тиврів було вбито продавця магазину. Жінку виявили в непритомному стані в підсобці торгівельного закладу місцеві жителі. Перед тим, як заходити до магазину селяни побачили, як звідти вийшов з пакунком невідомий чоловік і швидко зник за рогом. В приміщенні магазину нікого не було, люди помітили сліди крові на підлозі, після чого знайшли у підсобному приміщенні непритомну жінку з травмою голови. Негайно викликали швидку допомогу та міліцію. Врятувати потерпілу, у якої констатували відкриту черепно-мозкову травму, лікарям не вдалося – у лікарні 58-річна жінка померла.

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області, вбивцю розшукували за фотороботом, складеним зі слів людей, котрі бачили потенційного підозрюваного. Робота міліції невдовзі увінчалася успіхом – оперативним шляхом вдалося встановити особу зловмисника . 37-річного підозрюваного затримали в с. Селище, де він тимчасово проживав у родичів. В минулому він чотири разі притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини - крадіжки , зґвалтування, розбій.

За попередніми даними розслідування, підозрюваний на ґрунті конфлікту, який виник раптово в магазині, завдав продавцю удару по голові. Після кривавого фіналу з’ясування стосунків зловмисник виніс з магазину продукти на суму близько 300 грн.

Причини та перипетії цієї кримінальної історії з’ясує слідство. За фактом навмисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 КК України Слідчим Управлінням УМВС порушено кримінальну справу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.