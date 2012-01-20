На Вінниччині набудували на 1446.6 млн. гривень

В 2011 році підприємствами Вінницької області виконано будівельних робіт на суму 1446,4 млн. грн., що становить 120,1% до відповідного періоду 2010 року.

Про це повдомило Головне управління еконміки Вінницької ОДА.

По м. Вінниця, де виконано 80,4% загальнообласного обсягу робіт, збільшення обсягу будівельних робіт проти відповідного періоду 2010 року становить 17%.

Збільшили обсяги будівництва проти 2010 року підприємства більшості міст обласного підпорядкування та районів області. В тому числі міст: Жмеринка – на 14,9%, Ладижин – на 4,9%, Могилів-Подільський – на 63%. Серед районів найбільше виконання у Бершадському (у 3,6 рази більше), Жмеринському (у 6,6 рази більше.), Могилів-Подільському (у 3 рази більше.), Тульчинському ( у 2,7 рази більше), Хмільницькому (у 3,5 рази більше районах.

Найнижче виконання підрядних робіт підприємствами м.Козятин (49,3%), Липовецького (24,5%), Оратівського (38,2%), Тиврівського (51,6%), Томашпільському (65,4%) та Ямпільського (9,7%) районів.