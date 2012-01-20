Вінницька ОДА та облрада обрали студентів-стипендіатів

Засідання комісії з питань стипендіального забезпечення, що відбулося 13 січня у приміщенні управління освіти і науки ОДА, завершилось затвердженням списку 35 представників талановитої та активної молоді Вінниччини, що здобули право на отримання стипендії облдержадміністрації та обласної Ради у І півріччі поточного року.

Високі результати навчальної діяльності, активна участь у громадському, науковому, спортивному житті закладу - ось головна риса, що об'єднує цих молодих людей та забезпечує їм визнання та підтримку з боку держави.

Згідно з Положенням про встановлення зазначених стипендій, призначення таких виплат здійснюється двічі на рік по завершенню екзаменаційної сесії у чотирьох номінаціях. Тож, вчені та педагогічні ради вищих і професійно-технічних навчальних закладів за підсумками І семестру подали, відповідно до встановленої квоти, на розгляд та погодження комісією кандидатури потенційних стипендіатів.

З метою об'єктивного відбору представлених закладами претендентів, до роботи у складі комісії, окрім освітян-управлінців, запрошено представників управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Рад керівників ВНЗ та ПТНЗ області, Студентського Парламенту Вінниччини. Таким чином, забезпечено представництво дотичних до роботи з обдарованою молоддю структур, а отже, - й демократичність і збалансованість у визначенні осіб, гідних звання стипендіата.

Отож, за результатами роботи комісії, кандидатами на призначення стипендій облдержадміністрації та обласної Ради у І півріччі 2012 року визначено наступних осіб:

серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а.:

Дмитро Захарчук, Людмила Грушко, Андрій Кобчик, Тетяна Драчук (Вінницький державний педагогічний університет);

Віталій Стецюк, Ярослав Зозуля, Леонід Яцко, Леонід Олійник (Вінницький національний технічний університет);

Владислава Висоцька, Микола Гнатюк, Олексій Алєксєєв (Вінницький національний аграрний університет);

Юлія Грищенко, Іван Нестеренко, Наталія Назарчук (Вінницький національний медичний університет);

Яна Польовик, Тетяна Тищенко, Іванна Балік (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ);

серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:

Наталія Гудзь (Бершадський медичний коледж);

Яна Богатчук (Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ);

Марія Давидчук (Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ);

Яна Шлябанська (Вінницьке училище культури і мистецтв ім.Леонтовича);

Дмитро Безпалько (Вінницький будівельний технікум);

Павло Семенюк (Вінницький коледж НУХТ);

Тетяна Гаюк (Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж);

В'ячеслав Ігнатій (Вінницький технічний коледж);

Віолетта Лояніч (Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж);

Марина Джос (Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ);

Анастасія Балтовська (Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ);

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів:

Галина Суслова (Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій);

Юрій Овчарук (Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище);

Тетяна Михайлова (Вище професійне училище №42 м.Погребище);

Сергій Андрійчук (Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту);

Анастасія Зелінська (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг);

Дар'я Німак (Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти);

Алла Дерев'янко (Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну).