План з реалізації промислової продукції "зробила" переробка

За січень–листопад 2011р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 15826,0 млн.грн.

Головне управління статистики у Вінницькій області.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (74,0%) припадає на переробну промисловість, з неї 54,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 4,8% – на хімічну та нафтохімічну промисловість, 4,4% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води реалізується 24,2% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 70,0% займали товари широкого використання, 23,8% – сировинна продукція, 4,5% – продукція інвестиційного призначення, 1,7% – товари тривалого використання.