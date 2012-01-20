Кожному подолянину надали послуг на 2461.9 гривень

Обсяг реалізованих послуг за січень-листопад 2011 року склав 4 млрд. 57 млн. грн., що на 765,8 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. Середньообласний темп зростання становить 23,3%.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Населенню реалізовано послуг на 845,1 млн.грн., що становить 20,8% від загальних обсягів і на 15,7 % більше відповідного періоду минулого року.

За 11 місяців 2011 року на одну особу надано послуг на 2461,9 грн.. Абсолютний приріст реалізованих послуг на одну особу (рейтинговий показник) становить 467,3 грн.