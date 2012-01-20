"Нива" готується до сезону без 20 гравців

Вінницький професійний футбольний клуб першої ліги «Нива» поновив тренувальний процес. Перший тренувальний поєдинок, в якому одна половина команда грала проти іншої, закінчився з рахунком 1:1. Через хронічне безгрошів’я вінницьку команду залишило близько 20 гравців основи. В тому числі й безумовні лідери команди останніх років. Наприклад, Вадим Бовтрук збирається підписати контракт з полтавською «Ворсклою», Сергій Герасимець – з «Геліосом» (Харків), Володимир Найко – з «Бейтаром» (Ізраїль).

У «Ниві» залишились в основному корінні вінничани: Олег Остапенко, Олександр Гайдаржі, Андрій Веретинський, Андрій Заводян, до яких додали молодих місцевих футболістів, у першу чергу гравців «Держслужбовця», який є чемпіоном міста з футболу. У міжсезоння «Ниву» можуть підсилити і вільні агенти – футболісти, які залишились без контрактів в своїх попередніх клубах. Утім, багато що буде залежати від рівня фінансування, з чим як раз поки що нічого не зрозуміло.

Нагадаємо, за підсумками осінньої частини чемпіонату «Нива» посідає передостаннє місце у першій лізі чемпіонату України і є реальним претендентом на виліт з неї.