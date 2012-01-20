Вінниччині додатково перепало 40 "швидких"

Відповідно до наказу МОЗ України від 23.12.2011р. № 953 на Вінницьку область розподілено додатково 40 автомобілів швидкої медичної допомоги для служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області, закуплені за рахунок коштів Державного бюджету на загальну суму 27 млн. 193 тис.грн.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Віницької ОДА.

На даний час швидкими темпами ведеться будівництво приміщення для розміщення Вінницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Розпочата робота щодо створення на базі лікарських амбулаторій пунктів швидкої медичної допомоги тимчасового базування для забезпечення дотримання термінів прибуття працівників швидкої допомоги. Станом на 01.01.2012 року створено 24 таких пункти.

Рішенням сесії районної ради Бершадської РДА на базі приймального відділення Бершадської ЦРЛ створено відділення екстреної медичної допомоги.

Що стосується вторинного та третинного рівнів, то слід відзначити, що прийнято рішення сесії Бершадської районної ради та Могилів-Подільської міської ради про передачу цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров’я вторинного рівня до спільної комунальної власності територіальних громад області. Протягом звітного періоду закінчено капітальний ремонт сателітного відділення обласного Центру гемодіалізу в м.Немирові, загальна сума будівельних робіт склала 1,2 млн.грн. бюджетних коштів. Розпочато капітальний ремонт лікувальних корпусів Калинівської центральної районної лікарні. Протягом 2011 року було виконано ремонтних робіт на загальну суму 1,7 млн.грн.