Президент привітав Володимира Гройсмана з Днем народження
Похвалив за працелюбність
Президент України Віктор Янукович привітав Вінницького міського голову Володимира Гройсмана з Днем народження
В офіційній телеграмі, адресованій з прес-служби Президента, йдеться:
"Вітання Президента України Віктора Януковича Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману з нагоди дня народження
Шановний Володимире Борисовичу!
Щиросердно вітаю Вас із днем народження.
Зичу міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії та натхнення у справі служіння народові України.
Упевнений, що Ваші особисті якості, організаторські здібності та надзвичайна працелюбність сприятимуть Вам у вирішенні першочергових завдань на шляху розбудови Вінниці - прекрасного міста на березі Південного Бугу.
Нехай добро і щастя ніколи не покидає Вашої оселі.
З повагою,
В. ЯНУКОВИЧ"