Президент привітав Володимира Гройсмана з Днем народження

Президент України Віктор Янукович привітав Вінницького міського голову Володимира Гройсмана з Днем народження

В офіційній телеграмі, адресованій з прес-служби Президента, йдеться:

"Вітання Президента України Віктора Януковича Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману з нагоди дня народження

Шановний Володимире Борисовичу!

Щиросердно вітаю Вас із днем народження.

Зичу міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії та натхнення у справі служіння народові України.

Упевнений, що Ваші особисті якості, організаторські здібності та надзвичайна працелюбність сприятимуть Вам у вирішенні першочергових завдань на шляху розбудови Вінниці - прекрасного міста на березі Південного Бугу.

Нехай добро і щастя ніколи не покидає Вашої оселі.

З повагою,

В. ЯНУКОВИЧ"