У Вінниці знесуть 15 малих архітектуних форм

15 малих архітектурних форм, розташованих у Вінниці на вулицях Порика та 600-річчя, а також проспекті Юності, планується демонтувати протягом першого кварталу 2012 року.

Підставою для демонтажу є закінчення терміну оренди земельних ділянок під ними. Про це радіокомпанії “Місто над Бугом” повідомив директор міського комунального підприємства Архітектурно-будівельний сервіс Анатолій Плахотнюк.

За його словами, минулого року у Вінниці було демонтовано близько 30 МАФів, з них лише 4 – силами підприємства. Решту добровільно знесли самі власники споруд.

Розмір витрат залежить від обсягу робіт та типу споруди та може становити від 10 до 40 тисяч гривень.