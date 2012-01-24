У Вінниці знесуть 15 малих архітектуних форм
09:06, 24 січня 2012Вінниця
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Закінчилась оренда
15 малих архітектурних форм, розташованих у Вінниці на вулицях Порика та 600-річчя, а також проспекті Юності, планується демонтувати протягом першого кварталу 2012 року.
Підставою для демонтажу є закінчення терміну оренди земельних ділянок під ними. Про це радіокомпанії “Місто над Бугом” повідомив директор міського комунального підприємства Архітектурно-будівельний сервіс Анатолій Плахотнюк.
За його словами, минулого року у Вінниці було демонтовано близько 30 МАФів, з них лише 4 – силами підприємства. Решту добровільно знесли самі власники споруд.
Розмір витрат залежить від обсягу робіт та типу споруди та може становити від 10 до 40 тисяч гривень.
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