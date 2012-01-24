По субсидії звернулись 82.4 тис. сімей

У січні–грудні 2011 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 82,4 тис. сімей (на 4,2% менше, ніж за цей же період 2010 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 61,8%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У грудні 2011 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 8,5% від загальної кількості сімей області, що лише на 0,9 в.п. менше, ніж у грудні 2010 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій, у м.Вінниці, Барському, Гайсинському та Чернівецькому районах (26,7 – 3,8%), а найменша – у Жмеринському, Крижопільському районах та м.Ладижині (0,2 – 1,2%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у грудні 2011 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 23,7% і становив 193,6 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у Калинівському, Літинському, Хмільницькому районах та м. Вінниці (379,1 – 226,0 грн.), найменший – у Чечельницькому, Крижопільському та Ямпільському районах (4,8 – 17,1 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у грудні 2011 року їх частка склала 71,5% усіх сімей.