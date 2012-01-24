Риболовля з трагічним наслідком

23 січня о 14:45 до тиврівських правоохоронців від сільського голови с. Канава надійшло повідомлення про те, що 38-річний місцевий житель під час риболовлі на р. П.Буг провалився під лід.

Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Хоча місцеві жителі і витягли потерпілого на берег та передали лікарям швидкої допомоги, проте чоловік від гіпотермії помер, не приходячи до свідомості. При попередньому огляді судмедексперт ознак насильницької смерті не виявив. Подробиці з’ясовуються.