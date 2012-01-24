Кудлаєнко оголосив грант для студентів

Депутат обласної ради від “Фронту змін” Сергій Кудлаєнко започаткував грант, завдяки якому четверо найкращих випускники місцевих ВНЗ зможуть працевлаштуватися по завершенню навчання.

Про це Кудлаєнко повідомив на зустрічі із представниками Вінницького студентства та молодіжних організацій області.

Метою даного конкурсу-гранту є пошук серед студентів випускних курсів успішних, активних і талановитих осіб та створення необхідних умов щодо їх подальшої професійної реалізації – можливість працевлаштування в органах влади та на підприємствах області.

Основні завдання, які покладає Кудлаєнко на проект, - це безпосередній контакт між роботодавцями і студентами, підтримка талановитої молоді Поділля, можливість отримати роботу в органах державної влади чи у відомій компанії.

- Умови конкурсу передбачають написання проектів, бізнес-планів студентами-випускниками (4-5 курсів) вищих навчальних закладів області з чотирьох дисциплін: менеджмент, політологія, право та фінанси, - розповідає Сергій Кудлаєнко. - Серед поданих проектів компетентними членами журі, яке складатиметься з професорсько-викладацького складу та керівників підприємств, буде відібрано по чотири кращих проекти з кожної галузі знань.

“Переможці отримають змогу протягом двох місяців стажуватися в органах державної влади і на підприємствах з їх подальшим працевлаштуванням. Ми повинні дати молоді шанс довести, що вони можуть працювати. І для цього достатньо мати знання та бажання. А не зв’язки та хитрість”, - переконаний депутат обласної ради.

Заявки до участі приймаються на електронну адресу: http://svk_grant@ukr.net