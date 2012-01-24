Церковного злодія впіймали на крадіжці мобілки

Працівники вінницької міліції затримали зловмисника, який 14 січня, на Старий Новий рік, з приміщення церкви «Ікони Божої Матері всіх скорбящих радостей», розташованої в місті Вінниці по вулиці Смірнова, викрав срібні натільні хрестики, ланцюжки, браслети, кулони та «Євангіліє» у срібному художньому обрамленні.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Розшукували вінницькі міліціонери підозрюваного протягом тижня і упіймали … під час скоєння ним іншого злочину. 34-річний зловмисник був затриманий «на гарячому», коли намагався викрасти з вітрини одного з магазинів міста мобільний телефон. Затриманий раніше неодноразово потрапляв в поле зору працівників міліції та відбував покарання за скоєння крадіжок. До того ж він має залежність від наркотиків.

Під час розмови з затриманим працівники міліції припустили, що чоловік може бути причетним до інших злочинів. І дійсно, затриманий зізнався у скоєнні шахрайства та крадіжки з церкви, розташованої у Староміському районі Вінниці. Під час огляду помешкання затриманого працівники міліції виявили 41 одиницю викрадених з церкви срібних виробів. Чоловік їх надійно сховав у своїй кімнаті. Дещо подарував своїй співмешканці. «Євангіліє» у срібному художньому обрамленні, зловмисник збув за 900 гривень знайомому місцевому жителю. До приміщення церкви «Ікони Божої Матері всіх скорбящих радостей» злодій потрапив вночі, розбивши вікно. Про крадіжку стало відомо лише ранком, коли до церкви прийшов настоятель.

Також зловмисник встиг «підзаробити» 1500 гривень на ріелторських послугах. Жертвою його шахрайських дій стала довірлива вінничанка, якій чоловік пообіцяв здати в оренду житло. Жінка дала зловмиснику завдаток півтори тисячі гривень та більше його не бачила. На її телефонні дзвінки він не відповідав.

Зловмисник затриманий і знаходиться в ІТТ. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України «Грабіж», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.