На Тетянин день слухачі були занурені у джазовий Всесвіт

У Вінницькому училищі культури і мистецтв ім.М.Леонтовича відбувся творчий вечір викладачки естрадно–джазового вокалу Тетяни Войтишиної. Концерт відбувся за сприяння Фонду Володимира Продивуса.

Не дарма Тетяна Войтишина назвала свій творчий вечір „Звучання мого Всесвіту”, тому що, на її думку, музика – це цілий Всесвіт, а ми – його діти.

Аура концерту була сповнена романтикою джазу, і в кожному музичному творі було гармонійне поєднання, яке вражало своєю мелодійністю, особливою привабливістю. Джаз - це божевільний синтез музичних культур і традицій народів. І тим більше, по-новому звучав інтерпретаційний джаз Тетяни Войтишиної, в якому вона поєднала українські етнічні мотиви з сучасними музичними джазовими формами. По-новому зазвучали пісня „Чом ти не прийшов” та українські щедрівки у виконанні вінничанки, вони були сповнені інструментального тембру та емоційності.

Головна героїня концерту стверджує, що все, що ми посилаємо у Всесвіт, обов’язково отримаємо у відповідь. Тому треба дарувати музику, яка своїми переливами налаштовує на позитив.

Свої вокальні партії Тетяна Войтишина виконувала у супроводі джаз-квартету, а також поряд з нею був один із всесвітньо відомих піаністів сучасності Сергій Макаров. Його було визнано одним з кращих піаністів 2001 року в США.

В програмі прозвучали світові хіти відомих джазових виконавиць - Арети Франклін, Ели Фіцджеральд, Біллі Холідей, чоловічі партії світових хітів Луї Армстронга та Рея Чарльза виконував організатор концерту і ведучий Ярослав Філіпов, танцювальні номери супроводжував балет Андрія Малахова.

Від імені Фонду Володимира Продивуса героїню концерту вітала його представниця, Міс Україна 2011 Ярослава Куряча, яка є випускницею цього навчального закладу. „Для мене за честь бути сьогодні в цій залі, в цих стінах, серед людей, які навчали мене, давали настанови, - говорить Ярослава Куряча. – Музика з нами всюди! І цей творчий вечір є підтвердженням того. Я б хотіла побажати усім творчим людям здоров’я, наснаги, ентузіазму та нових звершень у вихованні талановитої української молоді”



Довідка УНІАН. Вокальне відділення Вінницького музичного училища ім.М.Леонтовича в даний час налічує 80 студентів, із 400, які загалом навчаються в нашому училищі. А починалося все з того, що не було навіть мікрофонів. З 2004 року почався справжній розквіт, з'явилися нові напрямки: естрадний спів, академічний, народний, джаз. В даний час у області наш заклад є єдиним, хто професійно навчає вокалу, адже 90 % всього викладацького складу закінчили консерваторію.