У Літині озброєний бандит вкрав з банку 30 тис. гривень

У Літині Вінницької області невідомий в масці скоїв збройне пограбування відділення одного з банків.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області Анна ОЛІЙНИК, сигнал про розбійний напад з відділення одного з банків надійшов до міліції близько о 15:35, 25 січня 2012 року.

За її словами, «слідчо-оперативна група, яка була неподалік, прибула на виклик вже за 3 хвилини». Співробітники міліції з’ясували, що невідомий, який був у масці, зайшов до відділення банку, він погрожував предметом, схожим на пістолет, й наказав віддати гроші з каси банку.

На момент вчинення злочину відвідувачів у відділенні банку не було і під час розбійного нападу ніхто не постраждав.

А.ОЛІЙНИК також повідомила, що за даним фактом порушено кримінальну справу згідно ст.187 ч.3 Кримінального кодексу (розбій з проникненням).

На місце події виїжджав начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій НОНІК. Розслідування перебуває на його особистому контролі.

Наразі співробітники міліції проводять посилені слідчо-оперативні заходи із встановленню та затриманню особи, що скоїла розбійний напад.

Ведеться слідство.