Підприємство "заробило" на центрі зайнятості

12:33, 26 січня 2012
Вінниця
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Привласнило 14 тис.  гривень

Прокуратура Чернівецького району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України відносно службових осіб одного із товариств із обмеженою відповідальністю.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Відповідальні особи ТОВ  внесли неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу певних людей та в довідки про нараховану та виплачену заробітну плату, співробітникам, працевлаштованим за направленням центру зайнятості.
Згодом підроблені документи надавалися  до районного центру зайнятості. На  підставі цього незаконно отримано та привласнено бюджетні кошти в сумі 14 тис. грн.

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