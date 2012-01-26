Підприємство "заробило" на центрі зайнятості
12:33, 26 січня 2012Вінниця
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Привласнило 14 тис. гривень
Прокуратура Чернівецького району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України відносно службових осіб одного із товариств із обмеженою відповідальністю.
Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.
Відповідальні особи ТОВ внесли неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу певних людей та в довідки про нараховану та виплачену заробітну плату, співробітникам, працевлаштованим за направленням центру зайнятості.
Згодом підроблені документи надавалися до районного центру зайнятості. На підставі цього незаконно отримано та привласнено бюджетні кошти в сумі 14 тис. грн.
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