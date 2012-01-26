Підприємство "заробило" на центрі зайнятості

Прокуратура Чернівецького району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України відносно службових осіб одного із товариств із обмеженою відповідальністю.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Відповідальні особи ТОВ внесли неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу певних людей та в довідки про нараховану та виплачену заробітну плату, співробітникам, працевлаштованим за направленням центру зайнятості.

Згодом підроблені документи надавалися до районного центру зайнятості. На підставі цього незаконно отримано та привласнено бюджетні кошти в сумі 14 тис. грн.