Кращий офіцер Повітряних Сил України - майор Олег Павлюк

Цього тижня пройшов заключний, третій етап конкурсу “Кращий офіцер” Повітряних Сил. Найкращі офіцери змагалися у гарнізонах Вінниця, Васильков та Данилівка. Конкурсантів оцінювало компетентне журі під безпосереднім керівництвом начальників родів військ та спеціальних війську.

Проведення цього заходу започатковано Командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковником Сергієм Онищенком.

Про це повідомив друкований орган Міноборони України „Крила України”.

Конкурс “Кращий офіцер” проводився за родами військ і за участю спеціальних військ. Протягом місяця офіцери радіотехнічних, зенітних ракетних військ, військових частин авіації, радіоелектронної боротьби, розвідки, зв’язку та матеріально-технічного забезпечення змагалися за звання кращого. В ньому взяли участь військовослужбовці від рівня командир взводу до командир полку.

Основна мета конкурсу – розвиток військово-професійних, командирських та лідерських якостей офіцерів. Також він дозволить визначити найбільш підготовлених офіцерів для просування їх на вищі посади або направлення на навчання та підвищить зацікавленість офіцерами у поглибленні свого професійного рівня, виробленні твердих практичних навичок в оволодінні озброєнням та військовою технікою.

Конкурс був розділений на 3 етапи.

Перший етап проходив за місцем служби офіцерів.

Другий етап тривав в визначених гарнізонах Повітряних командуваннях “Захід” , “Південь” та “Центр” Повітряних Сил ЗС України.

Протягом всіх етапів конкурсу учасників оцінювали за трьома номінаціями: військово-професійна, військово-спортивна та гуманітарна й культурно-мистецька. Іспит з кожної номінації включав як теоретичну, так і практичну частини. Перевірялися знання положень бойових статутів, тактико-технічних характеристик зразків озброєння і військової техніки, правил стрільби та бойової роботи, Курсів бойової підготовки родів військ і спеціальних військ.

Також, кожен конкурсант виконав контрольні вправи стрільби зі стрілецької зброї та продемонстрував відповідний рівень фізичної підготовки.

У Вінниці, на базі окремого полку зв’язку Повітряних Сил ЗС України відбувся третій етап конкурсу “Кращий офіцер”, де змагалися 10 офіцерів, котрі проходять службу у частинах військ зв’язку.

Протягом дня учасники заходу демонстрували свої теоретичні знання, а також практичні навички.

– В третьому етапі конкурсу, – розповідає заступник начальника військ зв’язку та інформаційних систем штабу Командування ПС ЗС України полковник Микола Душук, – брали участь кращі з кращих. Даний захід дозволяє визначити найпідготовленіших, універсальних офіцерів. На мою думку, справжній командир-лідер не тільки знає, куди він іде, але й спроможний надихнути інших йти разом з ним. Перебування на посаді чи то командира взводу, роти не робить військовослужбовця лідером. Але посада дає йому можливість ним стати, мати своїх послідовників. І даний конкурс допомагає офіцерові в формуванні потрібних якостей.

Після напруженої боротьби перше місце виборов представник окремого полку зв’язку ПС ЗС України майор Олег Павлюк.

– Я старанно готувався, – розповідає переможець, – для того, щоб зайняти призове місце. Під час конкурсу продемонстрував свої знання та вміння, які використовую у повсякденній службовій діяльності. Конкурс «Кращий офіцер», перш за все, виховує рішучість, самовладання, впевненість, ініціативність.