На Вінниччині продали пального на 180 млн. гривень

У грудні 2011р. суб’єктами господарювання Вінниччини (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправочних станцій (далі АЗС) та мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі АГНКС), що налічує 303 одиниці, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу на суму 180,4 млн.грн., з якої 116,9 млн.грн. (64,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 52,9 млн. грн. (29,3%) – дизельного пального та 10,6 млн.грн. (5,9%) - стисненого та скрапленого газу.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 8,6 тис.т, дизельного пального – 4,6 тис.т, що менше, ніж у грудні 2010 року, відповідно, на 2,1% та 7,6%.

В обсязі реалізованого бензину 46,2% припадає на продаж бензину марок А-94-98, 46,9% - А-90-93 та 6,9%- А-72-80.

Дані щодо продажу бензину моторного, дизельного пального та газу через мережу АЗС та АГНКС наведено нижче.

На 1 січня поточного року на АЗС та АГНКС у залишках налічувалось 4276,9 т бензину моторного, 2447,4 т дизельного пального, 2,3 т газу стисненого та 388,6 т газу скрапленого.