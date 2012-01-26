У Вінниці планують започаткувати шорт-трек

Голова Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету Федір Новік повідомив про плани започаткувати у Вінниці новий олімпійський вид спорту – шорт-трек. Це швидкісне катання на ковзанах. За словами Федора Петровича, для розвитку шорт-трека у Вінниці є всі необхідні умови.

– У першу чергу – три чудові ковзанки, – сказав Федір Новік. – Для відкриття секції шорт-треку у місті над Бугом треба у першу чергу знайти кваліфікованих тренерів, які б проводили заняття з юними спортсменами на базі однієї з місцевих ДЮСШ.

Утім, не так давно у Вінниці не було жодної льодової арени. І, коли їх побудували, досить швидко знайшли тренерів і з фігурного катання, і з хокею з шайбою, які отримують зарплатню з місткого бюджету. Тобто у першу чергу започаткування нового виду залежіть від бажання місцевої влади та спортивних функціонерів.