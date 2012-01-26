Переможців Студентського балу Гройсман відправить до Відня

Найкращі європейські традиції в Україні набирають популярності у нашому місті. В лютому пройдуть вже традиційні Вінницькі студентські бали. Щорічний студентський бал міського голови Володимира Гройсмана цього року буде особливим.

За словами начальника відділу у справах молоді та туризму міської ради Руслана Анфілова, в цьому році буде проведено П'ятий ювілейний студентський бал міського голови. А тому і підготовка до нього буде дуже ретельною. Крім того, на Студентський бал 2012 року будуть запрошені всі Королеви та Королі попередніх балів, а також Міс і Містер «Вишуканість» за 5 років.

Загалом у вищих навчальних закладах міста протягом місяця пройде 17 балів. Стиль, тему та дату балу, який буде проведено в навчальному закладі студенти визначають самі. Можливо, це буде «Бал стиляг», можливо, хтось приурочить бал до Дня закоханих, а хтось проведе класичний європейський бал, тим самим, підтримуючи гарну стародавню традицію.

Як повідомив Відділ у справах молоді та туризму Вінницької міськрадИ, на Вінницьких студентських балах 2012 року будуть обрані пари-переможці, які отримають запрошення на П'ятий ювілейний студентський бал міського голови, який відбудеться 1 березня 2012 року.

Право потрапити на бал 1 березня отримають Королі та Королеви студентських балів навчальних закладів. Окрім того, ще 50 запрошень отримають 25 дівчат та 25 юнаків, які переможуть в інтернет-голосуванні. (Прийом анкет та голосування розпочнеться з 1 лютого 2012 року і триватиме до 21 лютого 2012 року. Анкети можна надсилати на адресу studbal-2012@ukr.net. Інформація на сайті http://bashnya.vn.ua).

Традиційно однією із умов для учасників балу є суворий дрес-код. На свято, так як і завжди, будуть запрошені представники вінницьких мас-медіа, які обиратимуть серед юнаків та дівчат Короля та Королеву П'ятого студентського балу. Самі ж студенти - обиратимуть Міс та Містера Вишуканість.

І безперечною родзинкою П'ятого ювілейного студентського балу буде те, що Вінницький міський голова Володимир Гройсман і муніципальна компанія «Турцентр Подільський» подарують переможцям студентського голосування (для Міс та Містера Вишуканість) подорож до міста Відень на один з віденських балів.