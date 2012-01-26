На Вінниччині пройде одинадцять меморіальних змагань

Цього року на Вінниччині відбудеться 11 меморіальних всеукраїнських та обласних змагань. Окрім турніру ветеранів з настільного тенісу пам’яті майстра спорту СРСР Валерія Стахова у Ладижині, решта пройдуть в обласному центрі. Проведенням меморіалів опікується обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

– Серед запланованих меморіалів можна виділити турнір з плавання пам’яті рекордсменки СРСР та учасниці Олімпійських ігор Марії Гавриш (березень), всеукраїнські змагання пам’яті засновника вінницького волейболу Михайла Лазєбніка (вересень), чемпіонат пам’яті заслуженого тренера України з боксу, наставника Інтерконтинентального чемпіона з боксу В’ячеслава Узєлкова, Анатолія Вальчука (грудень), турнір пам’яті рекордсмена світу з важкої атлетики Анатолія Житецького (жовтень), – сказав голова обласного відділення НОК Федір Новік. – Кілька змагань буде присвячено пам’яті футбольних тренерів. Пройдуть також меморіальні турніри з греко-римської боротьби, легкої атлетики, веслування на байдарках і каное.