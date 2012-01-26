Виконком має претензії до Держземкадастру

17:28, 26 січня 2012
Вінниця
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Мер вимагає прозорості

Виконком Вінницької міськради заслухав звіт керівника Вінницької регіональної філії Центру Державного земельного кадастру Петра Петровського. І хоча очільник обласного кадастру стверджував, що його структура — лише ланка у ланцюжку інстанцій, якими проходить заява людини на отримання держакту на землю, міська влада має чимало претензій до роботи цієї установи.

Зокрема, заступник міського голови Андрій Рева, а згодом і міський голова Володимир Гройсман, висловили переконання, що деякі працівники Держземкадастру, які відповідно до процедури отримання держакту із заявниками контактувати не повинні, займаються “проштовхуванням” та сприянням у прискоренні отримання документу  за певну “мотивацію” .

Сумніви щодо цілковитої прозорості роботи місцевого кадастру висловив і заступник губернатора Роман Аксельрод.
Врешті ухвалили рішення, що Держземкадастр та профільні управління і департаменти міськради мають створити спільну комісію, аби пересвідчитись  в обґрунтованості критики міської влади  та знайти слабку ланку, через “діяльність” якої отримання державного підтверження про право власності на землю перетворюється для людей на “хождение по мукам”.

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