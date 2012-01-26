Вінниччина охороняє екологічний коридор річки Дністер

Державою зроблено ще один крок в напрямку раціонального використання ресурсів та збереження біологічного розмаїття субмеридіонального екологічного коридору – річки Дністер.

Україна є стороною Рамсарської конвенції ("Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів", 02 лютого 1971) та, відповідно до вимог Конвенції, взяла на себе цілий ряд зобов'язань щодо збереження водно-болотних комплексів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України водно-болотні угіддя в долині річки Дністер включені до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення. Дане розпорядження прийняте за пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів України. Загальна площа угідь, що охоплюють територію від села Лядова до міста Ямпіль, складає 5394,28 гектарів. До складу заповідної території з міжнародним статусом ввійшли ботанічний заказник "Лядівський" та частина території регіонального ландшафтного парку "Дністер".

Дана ділянка Дністра є місцем гніздування та зимівлі багатьох видів водоплавних та околоводних птахів. Взимку на відкритих плесах можна бачити скупчення крижня, лебедя-шипуна, сірої та білої чапель, лиски, червонокнижних видів: гоголя, лебедя-кликуна, великого, середнього та малого крехів, чубатої черні, свіязі, сірої гуски та багатьох інших. Цього року зоологи отримали підтвердження, що верхня частина даної ділянки є місцем зимівлі рідкісного червонокнижного виду – орлана-білохвоста. Даний вид включений до кількох міжнародних конвенцій з охорони диких видів тварин і є особливо вразливим в зимовий період, коли орлани скупчуються на водоймах й поблизу них.