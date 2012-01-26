Розрахунки за спожиту електроенергію погіршились

За оперативними даними ПАТ «Вінницяобленерго», рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за 2011 рік становить 100% проти 101,41% за 2010 рік.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Заборгованість за електроенергію протягом 2011 року збільшилась на 11,5 млн.грн., що складає 17% і станом на 1 січня 2012 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 79,1 млн.грн.

При цьому заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 2,6 млн.грн. (в 3,1 рази), борг станом на 01.01.2012р. становить 3,9 млн. грн. Заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1 млн.грн. (в 5,9 рази), борг станом на 01.01.2012р. становить 1,2 млн. грн.

Заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2011 року збільшилась на 989 тис.грн. (на 55,8%) – борг станом на 01.01.2012р. становить 2,8 млн. грн.

Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом 2011 року електроенергію склався у 13 районах області.

Найвищий рівень оплати склався в Гайсинському районі -103%, Піщанському районі – 102% та Могилівподільському районі – 102%.

Найнижчий рівень оплати склався в Крижопільському районі-96% та Чернівецькому районі – 96%.