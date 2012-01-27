По оборудках із землею прокурори заявили 9 позовів

Прокурорам Вінниччини цього року довелось перейматися законністю оборудок із землею. Так, прокуратурою Томашпільського району заявлено 9 позовів про визнання спадщини у вигляді земельних ділянок загальною площею понад 36 га від померлої, вартість яких становить понад 343 тис. грн.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

А Козятинським міськрайонним судом в порядку кримінального судочинства задоволено позов Козятинського міжрайонного прокурора про відшкодування 212 тис. грн. шкоди, завданої самовільним використанням земельної ділянки.

Господарським судом у Вінницькій області частково задоволено позов прокурора Погребищенського району в інтересах райдержадміністрації до одного із ТОВ та стягнуто на користь держави шкоду, завдану самовільним зайняттям земельної ділянки, в сумі понад 176 тис. грн.

Не обійшлося без прокурорського втручання і на Калинівщині: за результатами розгляду документів реагування прокурора Калинівського району відшкодовано заборгованість з плати за землю в сумі 21 тис. грн.

Прокурором цього ж району опротестовано 2 рішення сільських рад, яким незаконно надано у користування земельні ділянки площею понад 120 га за межами населеного пункту.