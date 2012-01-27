Трудове законодавство роботодавці порушували 7 тис. разів

6 649 порушень трудового законодавства зафіксували на підприємствах та в установах Вінниччини під час перевірок у 2011 році працівники територіальної державної інспекції праці у Вінницькій області.

Таку інформацію на черговому засіданні Президії Федерації профспілок області озвучив начальник Територіальної державної інспекції праці у Вінницької області Сергій Оборончук, - повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

Зокрема, на 82 підприємствах 648 працівникам заробітну плату виплачували безпідставно, у розмірі нижче державних мінімальних гарантій.