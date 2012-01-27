Трудове законодавство роботодавці порушували 7 тис. разів
09:04, 27 січня 2012Вінниця
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Платять менше, ніж належить
6 649 порушень трудового законодавства зафіксували на підприємствах та в установах Вінниччини під час перевірок у 2011 році працівники територіальної державної інспекції праці у Вінницькій області.
Таку інформацію на черговому засіданні Президії Федерації профспілок області озвучив начальник Територіальної державної інспекції праці у Вінницької області Сергій Оборончук, - повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.
Зокрема, на 82 підприємствах 648 працівникам заробітну плату виплачували безпідставно, у розмірі нижче державних мінімальних гарантій.
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