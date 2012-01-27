Середня зарплата на Вінниччині - 2049,59 гривень

За січень-листопад 2011 року середньомісячна заробітна плата на Вінниччині становить 2049,59 грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 116,7% (по Україні — на 17,9%).

За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2011 року область займає 19 місце серед регіонів України.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Темпи приросту реальної заробітної плати по області випереджають темпи оплати праці в середньому по Україні. Реальна нарахована зарплата за січень-листопад 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 9,9% (по Україні зросла на 8,5%).

В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-листопад 2011 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою діяльністю – 3687,76 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 14,9%), у сфері державного управління – 2504,28 грн. (+4,7%), в галузі транспорту і зв’язку, де середньомісячна заробітна плата становить – 2678,43 грн. (+16,3%), зокрема на підприємствах транспорту — 2966,30 грн. (+14,2%), в галузі лісового господарства - 2489,07 грн. (+48,8%).

В промисловій галузі найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2011 року отримують працівники підприємств по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води — 3217,12 тис.грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 24,3%), а найменший — у добувній промисловості — 1799,46 тис.грн. (+21,2%).

На підприємствах переробної промисловості рівень середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2011 року склав 2255,76 грн. (+20,9%), зокрема найбільший на підприємствах хімічного виробництва — 3418,42 грн. (+14,6%), а найменший на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом; виробництвом одягу, хутра та виробів з хутра — 1508,07 грн. (+15,8%).

В цілому в промисловій галузі по області за січень-листопад 2011 р. рівень середньомісячної заробітної плати склав 2442,77 грн. (+20,8%).

Але в решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області: в будівельній галузі — 2038,15 грн. (+33,4%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1671,55 грн. (+18,7%), в закладах освіти – 1864,43 грн. (+10,2%), на підприємствах, що займаються операціями з нерухомим майном, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 1810,51 грн. (+25,1%), в готельному та ресторанному бізнесі – 1222,67 грн. (+0,1%), в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1561,59 грн. (+7%).

В галузі сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг рівень середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2011 року складає 1737,12 грн. (+34,5%).