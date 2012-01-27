ЖЕК №14 — найкращий у Вінниці

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради вдруге проводить конкурс між житлово-експлуатаційними підприємствами обласного центру. За підсумками 2011 року перше місце у рейтингу міських підприємств, які обслуговують житловий фонд Вінниці,посів ЖЕК №14, який знаходиться по вул. Червоноармійській,18.

25 січня начальник цього підприємства отримав подарунковий сертифікат на суму 100 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази ЖЕКу.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Конкурс між ЖЕКами був започаткований з метою об’єктивної оцінки роботи житлово-експлуатаційних підприємств та заохочення тих, хто докладає зусиль для покращення своєї роботи. Якість їх роботи оцінюється по рівню розрахунків населення за житлово-комунальні послуги, рівню розрахунків самих ЖЕКів із підприємствами-надавачами послуг. Крім того, при оцінці враховується кількість звернень, які надійшли на службу оперативного реагування «Цілодобова варта», та виконання запланованих обсягів робіт з поточного ремонту житлового фонду.

Моніторинг усіх показників, передбачених відповідним положенням, проводиться щоквартально, а за підсумками року визначаються підприємства, які набрали найбільшу кількість балів та мають право носити звання кращого. Переможці отримають грошову премію: за третє місце – 25 тисяч гривень, за зайняте друге місце – 50 тисяч гривень, «золотий призер» отримує 100 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази. Ті ж підприємства, які посідають останні місця в рейтингу проводять «роботу над помилками» – аналізують ситуацію та планують заходи щодо покращення своєї роботи.

У 2011 році за підсумками проведеного рейтингу роботи житлово-експлуатаційних підприємств перше місце посів 14 ЖЕК. По усіх показниках підприємство набрало найбільшу кількість балів – 481. Начальник підприємства В’ячеслав Гребінь отримав для покращення бази очолюваного ним ЖЕКу грошовий сертифікат на суму 100 тисяч гривень.

Друге місце присудили ЖЕКу №5, а «бронзу» поділили між 6 та 7 житлово-експлуатаційними підприємствами.

Останнім у рейтингу виявився ЖЕК№3.