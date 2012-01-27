Безпритульним Вінниці буде де погріти руки

У Вінниці, у парковій зоні навпроти центрального автовокзалу, відкрито пункт обігріву для незаможних і безпритульних.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Управління МНС у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ.

За його словами, пункт, який складається з двох великих військових наметів, встановлений УМНС з метою попередження переохолодження безпритульних громадян.

О.КУТОВИЙ зазначив, що за необхідності у місті будуть встановлені додаткові намети. Один такий пункт обігріву може одночасно вмістити близько 50 осіб.

Відвідувачів пункту забезпечуватимуть харчами: гарячим чаєм з цукром, салом, бутербродами тощо. Видача продуктів здійснюватиметься в одноразовому посуді.

У пункті обігріву, що діятиме орієнтовно до 7 лютого, тобто до часу, коли почне підвищуватись температура повітря, цілодобово позмінно чергуватимуть бійці особового складу рятувальної служби.

За інформацією Вінницького гідрометеорологічного центру, на території області з 26-27 січня очікується зниження температури повітря до -25°С, яка утримається до початку лютого.