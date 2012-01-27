У Вінниці нападають на таксистів

Три напади на водіїв таксі зафіксовано у Вінниці з початку 2012 року. В усіх випадках оперативно втрутилися і затримали зловмисників працівники Управління Державної служби охорони. Під час останнього нападу, який стався 15 січня, на водія напали четверо дужих молодиків. Вони скористалися послугами таксі, але залишилися незадоволені оплатою за проїзд і вирішили розрахуватися кулаками. Усю четвірку працівники УДСО затримали і доставили у райвідділ міліції.

- У нас прямий телефон з оператором "Громадської організації Вінницької обласної асоціації перевізників", - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області з посиланням на начальника управління Держслужби охорони Віктора Козаченка. - Сигнал тривоги надходить на пульт на Пирогова. Наш екіпаж прибуває на місце за три хвилини, блокує таксі, затримує зловмисника і доставляє у райвідділ міліції. Більшість викликів – це адміністративні порушення. Три із усіх цьогорічних тривог в управлінні служби охорони називають попередженням злочинів.

- В основному, такі виклики трапляються у нічний час, - каже Віктор Козаченко.

– Один пасажир з пістолетом напав, другий з ножем, останній - виліз на дах таксі і почав стрибати, замість того, щоб платити гроші. Таке буває, якщо у таксі сідає людина у нетверезому стані. Своєчасність прибуття на місце міліцейського екіпажу завадило правопорушенню стати кримінальним злочином.

- Ще років п’ять тому у Вінниці по тривозі всі таксисти зїжджалися, вирішення конфлікту переростало у бійку - говорить Віктор Козаченко. Зараз асоціація перевізників, яка користується нашими послугами, відчула, що Державна служба охорони - це реальний захист. На теперішній час під нашою охороною знаходиться близько трьох тисяч машин таксі.