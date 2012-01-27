На Вінниччині зареєстровано майже 36,5 "єдинників"

Завершився процес перереєстрації платників єдиного податку. Отож, усі бажаючі вінничани вже подали заяви для переходу на нову систему та визначилися із групою платника податків, яких усього чотири.

Відтепер, у регіоні спрощенцями будуть 36455 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Майже 85 % з них обрали перші дві групи (8617 та 22292 осіб відповідно). Право стати платниками єдиного податку третьої групи отримали 5546 підприємців-фізичних осіб., у т.ч. 171 обрали ставку податку 3% від отриманої виручки, 5375 – ставку 5%.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У Міністерстві фінансів України підрахували: від запровадження спрощеної системи оподаткування надходження до бюджету зростуть удвічі. Загальна сума становитиме близько 2 мільярдів гривень.