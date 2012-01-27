Центр екстреної медицини у Вінниці погіршить якість послуг

Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН вважає, що створення єдиного центру екстреної медицини може погіршити якість надання медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГРОЙСМАН сказав на прес-конференції у Вінниці.

Він висловив свої побоювання у зв'язку з проектом, який передбачає створення єдиного центру екстреної медицини. "Передбачається, що швидку допомогу, яка була у Вінниці, і яку ми ледве-ледве вивели на більш-менш нормальний рівень реагування за викликом жителями, хочуть забрати - створити єдиний центр екстреної медицини всієї країни і керувати всіма швидкими допомогами Вінниці з Києва", - сказав мер.

Він вважає, що це може погіршити якість роботи. "Адже ми повинні відповідати перед жителями міста за надання послуг. А як можна відповідати - якщо ти не впливаєш виїхала ця швидка допомога, або не виїхала. Це системно, швидше за все, не правильно. Місто - це самодостатня одиниця, яка повинна мати весь набір необхідних послуг певного рівня для надання громадянам свого міста", - вважає В.ГРОЙСМАН.

З прийняттям закону про реформування медицини "ми змушені створювати центри первинної медико-санітарної допомоги, багато питань не вирішено для вузьких фахівців", - зазначив міський голова.

"Виходить, що нас втягнули в марш і на цьому марші ми повинні вже імпровізувати для того, що б ситуацію хоч якимось чином утримати", - сказав В.ГРОЙСМАН відзначаючи, що у міста ще до прийняття закону була своя модель реформування медицини, яку намагалися відстояти на різних рівнях.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект з реформування системи охорони здоров'я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.

За словами міністра охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО, "в пілотних регіонах до кінця 2012 року ми повинні створити госпітальні округу. Це формалізація другого рівня надання медичної допомоги".

Міністр зазначив, що до кінця першого кварталу 2012 року в пілотних регіонах мають бути створені єдині служби екстреної медичної допомоги, які будуть працювати по системі єдиного медичного простору.