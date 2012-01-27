Генерал прийняв «виклик» від грабіжників «Авалю»

«Викликом» для всієї вінницької міліції вважає пограбування банку «Аваль» у Літиніочільник обласної міліції генерал Валерій Нонік. За його словами, зараз перевіряються численні версії злочину. Нагадаємо, відділення банку «Аваль» у Літині було пограбовано 25 січня о 15.32. Невідомий, озброєний пістолетом, увійшов у банк і за півтори хвилини пограбував дві каси, у яких знаходилося 36 тисяч гривень.

Генерал Валерій Нонік вважає, що злочинець міг працювати із поплічником. І скоріш за все, це був не літинчанин. Втім, однією із причин цього злочину називає «мінімізацію охоронної системи» банку. За його словами, якби у відділенні знаходився охоронець із зброєю, то цього могло б не статися. А те, що банкіри сьогодні економлять на охороні закладів, призводить до таких ситуацій.

Цей зухвалий злочин керівник Вінницької обласної міліції ставить в ряд із минулорічним пограбуванням у Донецьку, коли загинуло п’ятеро осіб. Він пообіцяв, що у найближчі тижні злочин буде розкрито.