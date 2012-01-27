Гройсман хоче більше квітів та рівних тротуарів

Серед пріоритетних питань на 2012 рік для департаменту комунального господарства та благоустрою є продовження роботи щодо влаштування місць для паркування авто на вулицях обласного центру, оперативна ліквідація підтоплень та забезпечення належного водовідведення на проблемних ділянках міста.

Про це повідомив директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.

- Крім того, у цьому році планується охопити поточним та капітальним ремонтом всі вулиці міста, на яких є асфальтобетонне покриття, та приділити особливу увагу ремонту тротуарів, а також цьогоріч буде змінено підхід до озеленення вулиць обласного центру та продовження комплексної роботи щодо утримання міста в належному стані.

Міський голова Володимир Гройсман зазначив, що позитивну динаміку у розвитку комунального господарства та благоустрою Вінниці слід не лише продовжувати, а й підсилювати.

- Ми повинні заздалегідь підготуватися до весни, аби вчасно провести прибирання територій та здійснити заходи щодо озеленення міста, - говорить очільник Вінниці. - Минулого року ми змінили підхід до озеленення, але цього недостатньо. Я хотів би, аби у 2012 році квітів було набагато більше, а композиції — якісніші.

Фото - Алла Ісаакян