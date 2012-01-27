Міліцію Вінниці ліквідують

13:32, 27 січня 2012
Вінниця
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З’явиться нова структура

У 2012 році міліцію Вінниці чекає реорганізація.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС у Вінницькій області Валерій Нонік.

За планом реформування замість Вінницького міського управління міліції з’явиться «міський відділ». Він у свою чергу матиме два підрозділи – Лівобережний та Правобережний. Кожен із них матиме свої відділення. Лівобережний – три: на Поділлі, Вишенці та у центрі (Ленінський). Правобережний – два: Тяжилів та Замостя. Конкретні строки проведення реорганізації поки не називають.

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