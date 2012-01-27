Вінницькі вулиці "підсолюють" по 5 г на квадратний метр

Вінницькі вулиці цьогоріч вичистилі від снігу “начорно”, - рівно і не слизько. Задля цього комунальники поливають тротуари та проїжджу частину соляним розчином, або посипають зволоженою сіллю. Загалом, по 5г на квадратний метр асфальту.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Мер схвально відгукнувся про роботу комунальників і закликав не збавляти обертів, аби уникнути падінь і травматизму городян.

Цьогоріч в зимовому утриманні вулиць задіяні дев'ять підприємств, основним серед яких є комунальне підприємство “Вінницьке шляхове управління”, котре працює в цілодобовому режимі.

Загалом наразі прибирається 134 вулиці, 156 тис. кв. м, паркові зони, а також 11 площ та скверів.

Для обробки основних та другорядних вулиць протиожеледними матеріалами сформовано 8 маршрутів. Для виконання робіт з очистки вулиць при снігових опадах сформовано 5 маршрутів.

Всього у цій роботі задіяно 48 одиниць техніки (25 з них — спецтехніка шляхового управління). Крім трьох змін водіїв, в зимовому утриманні вулично-шляхової мережі міста задіяні 113 прибиральників.