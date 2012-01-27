Азарову сподобались молочні плани Джиги

Про плани щодо будівництва нових молокотоварних комплексів в області голова обласної державної адміністрації Микола Джига доповів Прем’єр-міністру України Миколі Азарову.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Як відзначив Микола Джига, для уряду збільшення поголів’я в тваринницькій галузі є стратегічним завданням. Тому презентуючи проект будівництва такого підприємства в с.Станіславчик Жмеринського району область отримує цілковиту підтримку.

За словами голови облдержадміністрації, – це новітній проект з приватними інвестиціями. Цього року планується освоїти два таких об’єкти з поголів’ям по 1400 тварин в кожному. На підприємствах вироблятиметься молоко класу «преміум», таке молоко, за словами Миколи Джиги, використовується для дитячого харчування. Молоко має високу ціну, оскільки для харчування корів використовуватиметься високоякісні кормові компоненти.