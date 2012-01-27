В краєзнавчому музеї відкрито виставку з циклу "Митці Вінниці"

Сьогодні у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї розпочала свою роботу виставка живопису Миколи Лукашенка (м. Тульчин) “З джерел натхнення” в рамках проекту “Митці Вінниччини — до ювілею області”.

Микола Лукашенко – митець з Тульчина, який представив свої пейзажні роботи у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вперше. На виставці представлено більш ніж 30 робіт, переважно це архітектура та екстер’єр Тульчина, природа рідного краю та православні храми.

Своєю натхненницею і музою Микола Лукашенко вважає свою дружину Світлану, яка є директором краєзнавчого музею в Тульчині. Автор виставки також займається іконописом, раніше – розписував храми.

Заступник начальника управління по культурі та туризму Вінницької ОДА Сергій Грабулинський вручив митцеві подяку за участь в ретроспективі „Митці Вінниччини”.

Микола Лукашенко першим відкрив цей довготривалий проект до ювілею нашого краю.

Катерина Висоцька гарні краєвиди, пейзажі, натюрморти.

Виставка триватиме протягом місяця.

Вінницький обласний краєзнавчий музей працює з 10:00 до 18:00 (каса працює до 17:00), без перерви на обід.

Вихідний день – понеділок.