22-річного "мінера" будинку на вул.Ватутіна затримали

Міліціянти затримали телефонного «терориста», який учора ввечері «замінував» житловий будинок по вулиці Ватутіна, 35.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням начальника Замостянського РВ УМВС Сергія Сокирана, о 21.55 на лінію «102» подзвонив чоловік і повідомив, що приготував сюрприз для працівників міліції – замінування вхідних дверей магазину, який знаходився на першому поверсі будинку.

За вказаною адресою негайно виїхали усі служби оперативного реагування, поки працівники вибухотехнічної служби НДЕКЦ при УМВС обстежували небезпечну територію, їх колеги з райвідділу міліції «по гарячих слідах» затримали зловмисника. Невдаха зізнався, що невдало пожартував.

Навряд чи 22-річний вінничанин, який проживав на цій же вулиці, сподівався на такий сумний фінал вечора, який розпочався в гостях у товариша. За чаркою молодики посперечалися, наскільки оперативно міліція виїжджає на повідомлення про замінування. Аби довести, що правда на його боці, гість взявся за мобільний телефон. Міліція не забарилася…

Молодика затримали на вулиці неподалік «замінованого» місця – він спостерігав за роботою оперативних служб. Міліція таки розчарувала хлопця – за виграний спір доведеться нести кримінальну відповідальність.

Невинні, на перший погляд, витівки телефонних хуліганів підпадають під ст.259 Кримінального Кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності”.