Територію від пр.Коцюбинського до ринку "Світанок" реконструюють

Вінницю продовжують облаштовувати, зокрема, залучаючи кошти підприємців. Як повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман, головною умовою продовження терміну оренди землі під ринком “Світанок” стала згода його власників — фірми ТОВ “АВЦ-Цитрус” - взяти участь у співфінансуванні реконструкції території від проспекту Коцюбинського до ринку. Фінансовий внесок підприємства — 1.4 млн. гривень, а загальна вартість проекту — 1.9 млн. гривень.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, благоустрій вказаної території передбачає влаштування покриття тротуарів з декоративної тротуарної плитки, розширення проїжджої частини дороги на 3.5 м, реконструкцію зеленої зони, огородження зеленої зони турнікетами, зовнішнє освітлення, встановлення елементів благоустрою (лавочок та урн), 2 автобусні зупинки. Загальна площа тротуарного покриття становитиме 2045 квадратних метрів.

Виконання підготовчих робіт планується розпочати наприкінці зими, а завершення реконструкції до 15 серпня.