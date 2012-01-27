Єдиний в Україні муніципальний діагностичний центр відкриють у Вінниці

Сьогодні 25 січня Вінницька міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Благодійним фондом Петра Порошенка про реконструкцію приміщення першого поверху поліклініки №2 під Муніципальний діагностичний центр. Подібний центр стане першим в Україні, який створений в рамках міжнародної співпраці. Все медичне устаткування та обладнання для центру надає держава Ізраїль. За словами міського голови Володимира Гройсмана, вартість сучасних діагностичних апаратів становить «мільйони» доларів. Понад три мільйона гривень вкладає у цей проект Благодійний фонд Петра Порошенка. Кошти будуть спрямовані на ремонтні роботи центру.

Основні роботи по переобладнанню колишнього приміщення поліклініки розпочнуться з 1 лютого, а вже наприкінці травня планується відкриття центру. За словами Володимира Гройсмана, тут працюватиме до 36 фахівців. Вартість обстеження для городян ще не визначено, проте мер сподівається, що це будуть витрати, які компенсують вартість необхідних препаратів.

Петро Порошенко, в свою чергу, зазначив, що це не перший проект Фонду щодо покращення системи охорони здоров’я Вінниці. У минулому році було закуплено машини швидкої допомоги та спеціальне обладнання для вінницького ендокринологічного диспансеру. А участь у даному проекті – це змога надати допомогу якомога більшій кількості вінничан.