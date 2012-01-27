Кому свято – курці смерть

Хітом крадіжок під час свят стають злочини із викрадення курей, гусей та кролів.

Про це, коментуючи статистку пограбувань, зазначив керівник управління УМВС України у Вінницькій області генерал Валерій Нонік.

За його словами, під час народних свят кількість крадіжок значно збільшується. Так, з початку року 2012 кількість майнових злочинів (крадіжки, шахрайства, пограбування) перевищує 1270. Чверть таких злочинів, як правило, розкривається. У «мирні» часи – статистика «сільських» криміналів зменшується.