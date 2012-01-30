КОД висунув Качура на вибори єдиним кандидатом

Про це на обласній конференції партії «ВО «Батьківщина» заявив голова Комітету опору диктатурі у Вінницькій області Віталій Донець. Він також зазначив, що спільну заяву на висунення єдиним кандидатом від опозиції підписали на теренах області 16 партій та громадських організацій. Зокрема, «Батьківщина», «Фронт змін», «Свобода», ПРП, ХДС, КУН, «Захисників Вітчизни», громадська організація «Голос народу» та інші.

Обласна конференція партії «ВО «Батьківщина» рішенням 40-ка присутніх депутатів також одноголосно підтримала Віктора Качура на участь у виборах депутатів місцевих рад до обласної ради по округу № 19, що відбудуться 26 лютого 2012 року.

Віктор Качур представив делегатам конференції свою програму дій і зазначив, що продовжуватиме справи, які були ним розпочаті на посаді міського голови Немирова. Мова йде про створення соціальної інфраструктури для жителів сільської місцевості, ремонт і будування доріг, реконструкція медичних та освітянських закладів.

- Про мої досягнення на посаді міського голови, мабуть, краще скажуть жителі Немирова, - говорить Віктор Качур. – В Немирові ми реконструювали водогін, побудували очисні споруди, заасфальтували дороги, освітили місто, збудували безліч дитячих майданчиків. Проте, як кажуть, є інша сторона медалі: коли найбільший платник податків в районі заборгував міській казні, коли треба було «тримати оборону» на незаконне відчужування земель та вирішувати питання із культовими спорудами, які належать громаді.

Наразі Віктор Качур є головою громадської організації «Діти війни «Батьківщини», і 21-а обласна партійна конференція партії «ВО «Батьківщина» висунула його кандидатом від 21785 партійців області.