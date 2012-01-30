Мороз відправив вінницьких школяриків на канікули

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку із значним зниженням температури повітря тимчасово призупинено навчання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів міста

Про це повідомив Відділ з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

Вимушені канікули для школярів триватимуть з 30 січня по 3 лютого включно.

Міська влада звертається з прохання до батьків обмежити у цей період перебування дітей на вулиці.