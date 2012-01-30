Найбільший боржник за спожитий газ – населення

В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.01.2012 року за фактичними даними склав 92,81 %.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Станом на 01.01.2012 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 164,6 млн.грн. Заборгованість бюджетних установ становить 3,5 млн.грн., населення – 161,1 млн.грн.

Рівень оплати вище 100% перед ПАТ «Вінницягаз» склався в 4 районах області. При цьому найвищий рівень оплати в наступних районах області: Погребищенському – 106,67% та Шаргородському – 105,81%. Найнижчий рівень оплати склався у: м.Вінниця – 82,69% та Тиврівському районі – 88,54%.