На Вінниччині облаштували 47 наметів для обігріву людей

вказівкою Міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги у Вінницькій області, як і по всій Україні організована робота зі встановлення додаткових пунктів обігріву для малозахищених верств населення.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та продуктами харчування почали функціонувати з 26 січня на період сильних морозів.

Пункти обігріву розташувалися в місцях масового перебування людей та працюють цілодобово.

Представники МНС будуть чергувати у наметах протягом доби та проводити роз’яснювальну роботу надаватимуть психологічну допомогу.