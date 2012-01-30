На Вінниччині облаштували 47 наметів для обігріву людей
09:00, 30 січня 2012Вінниця
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Навіть у селах
вказівкою Міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги у Вінницькій області, як і по всій Україні організована робота зі встановлення додаткових пунктів обігріву для малозахищених верств населення.
Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та продуктами харчування почали функціонувати з 26 січня на період сильних морозів.
Пункти обігріву розташувалися в місцях масового перебування людей та працюють цілодобово.
Представники МНС будуть чергувати у наметах протягом доби та проводити роз’яснювальну роботу надаватимуть психологічну допомогу.
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