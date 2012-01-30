Віктор Качур: я не маю кримінального минулого

Кандидат у депутати до обласної ради на позачергових виборах до місцевих рад 26 лютого 2012 року по округу № 19 заявляє, що влада задіює адмінресурс і «вімкнула» механізми його дискредитації як головного свого опонента. Про це свідчать події останніх днів, коли в ЗМІ пролунала заява щодо резонансної аварії за участі сина Віктора Качура, який на сьогодні є діючим міським головою Немирова.

- Хто знає правоохоронну систему в нашій державі, розуміє, що судитися з нею – марна трата часу. На мою думку, прес-конференцію спровоковано генералом міліції Валерієм Ноніком, щоб відволікти людей від виборчого процесу. Два тижні тому до мене приходили відповідні представники від спецслужб і пропонували зняти свою кандидатуру з виборчого процесу. Події останніх днів взагалі є за межею розуміння. Генерал Нонік свідомо заявив, що нібито мій син скоїв аварію за участі представника однієї з правоохоронних державних структур, аби зіпсувати мою репутацію і репутацію мого сина як міського голови Немирова. Мій син, згідно із заявою головного правоохоронця області, підписки про невиїзд не давав, він живе і працює, як і працював раніше.

Як відомо, самого Віктора Качура було позбавлено волі якраз напередодні виборів до місцевих рад. Але громада Немирова на чергових виборах до місцевих рад виказала довіру його синові, і того було обрано на посаду міського голови.

«Коли мене судили за хабар, ще додатково «накидали» інших кримінальних справ, зокрема вбачали кримінал у затвердежному кошторисі на реконструкцію дитячих садочків в місті, - говорить Віктор Миколайович. – Але в таких справах міський голова не приймає рішення одноосібно, і тому усі фабриковані проти мене справи скасувала амністія. Я свідомо взяв офіційну довідку від правоохоронних органів про свою несудимість».

