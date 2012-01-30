Українські боксери виграли турнір у Вінниці!

27 січня відбулась зустріч міського голови Вінниці Володимира Гройсмана з керівниками делегацій, суддями та організаторами першого міжнародного турніру з боксу у нашому місті. На жаль, до міста над Бугом прилетіли лише збірні Казахстану та Дагестану (автономна республіка у складі Російської Федерації). Збірної Ірану не було, хоча вона вже мала на руках квитки на літак. Як повідомив старший тренер олімпійського резерву збірної України з боксу вінничанин Леонід Лоївський, іранці не прилетіли в Україну через те, що керівника їхньої делегації чомусь не випустили з власної країни. У знак солідарності боксери вирішили відмовитись від перельоту.

Володимир Гройсман розповів гостям, що у молодості також займався боксом, але не дуже довго. За його словами, цього виду спорту у Вінниці приділяють особливу увагу. Не дарма керівник міського спорткомітету Сергій Краєвський – заслужений тренер України саме з боксу. Перший віце-президент Федерації боксу України та віце-президент європейської Федерації боксу Ігор Гайдамак нагадав гостям, що Вінниця славиться чудовими боксерськими традиціями. Наприклад, діючі Інтерконтинентальний чемпіон В’ячеслав Узєлков, чемпіон світу серед юніорів Олег Неклюдов та сам президент ФБУВолодимир Продивус (головний меценат нинішнього міжнародного турніру) – вінничани.

Віце-президент Федерації боксу Алма-Ати Булат Джапенов розповів, що бокс у Казахстані – на високому рівні завдяки державній підтримці. Недарма очолює тамтешню національну Федерації боксу зять президента країни. Булат Джапенов сказав, що матчі у Вінниці – чудова підготовка до офіційних міжнародних стартів для його команди. А ось старший тренер збірної Дагестану Рашид Ахмедов скромно відзначив, що його боксери приїхали вчитися у українських колег, але водночас не будуть «хлопчиками для биття».

На турнірі домінували господарі рингу. В підсумку у командному заліку за кількістю медалей перемогла збірна України. На другому місці – Казахстан, на третьому – Дагестан.

Вінницькі боксери здобули низку нагород. Найяскравішим поєдинком турніру став бій за перше місце між вінничанином Іваном Нестеренком проти Олександра Стрілецького з Чернівців, теж «збірника» України. Під час бою здавалося, що ось-ось буковинець нанесе нокаутуючий удар. Цього, на щастя, не сталося завдяки вмілому захисту нашого земляка. Також красиво і технічно у фіналі вінничанин Артур Адамович здолав Тиграна Петросяна, теж члена збірної України.