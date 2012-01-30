За 1.1 га землі сільський голова захотів 103 тис. гривень

Прокурором Вінницької області за матеріалами перевірки заяв двох громадян щодо вимагання у них та отримання хабара посадовцями однієї із сільських рад Літинського району порушено кримінальну справу відносно сільського голови за ч. 3 ст. 368 КК України та члена виконавчого комітету цієї ж ради за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що сільський голова, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, який займає відповідальне становище, діючи умисно, спільно з членом виконавчого комітету сільської ради вимагав та отримав хабар у сумі 103 000 гривень за сприяння в наданні у власність земельних ділянок площею 1 га та 0, 12 га.