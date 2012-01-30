Узєлков битиметься за пояс чемпіона Європи

4 лютого 2012 року у Франкфурті (Німеччина) вінницький боксер-професіонал В’ячеслав Узєлков (25 перемог, 1 поразка, 16 нокаутів) зустрінеться з чемпіоном Європи (EBU) в напівважкій вазі Едуардом Гуткнехтом (22-1, 9).

29-літній Гуткнехт – уродженець Казахстану. «Еді» нині захищає кольори німецького професійного клубу «Sauerland Event», у той час як Узєлков – клуб братів Кличків «K2 Promotions».

Нагадаємо, останній свій бій перед сутичкою з Гуткнехтом Узєлков провів в листопаді 2011 року в Харкові, переконливо перемігши в 4-му раунді білоруса Дмитра Адамовича.

За словами вінничанина, він багато що змінив в своїй підготовці і стилі. Як каже Узєлков, має зміниться все – від музики, під яку він виходитиме у ринг, до манери ведення бою.

Тренер В’ячеслава Узєлкова – вінничанин Віталій Вдовкін – наголошував, що головна мета його вихованця – перемагати в усіх поєдинках та покращувати рейтинг, аби з часом вдруге отримати право на бій за титул чемпіона світу. Нагадаємо, перший шанс стати кращим на планеті він втратив, програвши у США Бейбуту Шуменову.

Довідка. Трансляція поєдинку відбудеться у суботу, 4 лютого, в 22:45 на телеканалі «Інтер».